Sofia Ribeiro: Estreia na apresentação com o "programa certo"

Ao lado de Luís Borges, atriz conduz nova edição de "Cabelo Pantene - O sonho ", na TVI. Surpreendida com o convite, agarrou o desafio, apoiada por Cristina Ferreira.

"Fora da zona de conforto", Sofia Ribeiro está pronta para assistir à estreia como apresentadora de "Cabelo Pantene - O sonho", marcada para amanhã à noite na TVI. O programa já foi todo gravado e a atriz não esconde que ficou com "muita vontade de voltar a apresentar". Isto após ter declinado outros convites da TVI. "Sentia que estava a tirar o lugar a outra pessoa. Não me fazia sentido naquela altura. Quando estive a fazer reportagem para o Manuel Luís Goucha [ainda em "Você na TV!"] fiquei com esse bichinho", disse, numa conversa com os jornalistas.

Consciente de que ainda tem muito a aprender na área, Sofia recorreu ao auxílio de quem está no meio há muito tempo: "Ao longo das gravações pedi ajuda e o feedback de todos. Falei com a Cristina [Ferreira] que me disse que ia correr bem e para eu acreditar em mim. E falei com a Leonor [Poeiras, que antes conduziu o formato]. Senti-me bem acompanhada". Agora, só espera "que as pessoas gostem", assumindo "a sorte de calhar no programa certo".

O protagonismo é partilhado com o modelo e stylist Luís Borges, que já esteve nas duas anteriores edições e, por isso, soma mais experiências. "Somos o anjo e o diabinho. Temos uma dinâmica engraçada. E estamos muito felizes", referiu Sofia, bem-disposta, garantindo que o apoio foi mútuo. Em uníssono, deixaram a garantia que não se trata apenas de "um programa de beleza e um concurso de cabelos", pois "os concorrentes têm histórias de vida reais e inspiradoras".

Para Sofia, o desafio aconteceu depois de terminadas as gravações da novela "Amar demais", que ainda continua no ar e na qual interpreta um duplo papel, como Célia e Madalena. Por isso, sente que a cabeça "ainda precisa de descanso", se bem que a nível físico já tenha recuperado da exigência da representação.