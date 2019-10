Sofia Ribeiro faz novo alerta contra o cancro da mama

NTV Hoje às 20:00, atualizado às 20:34 Facebook

A atriz, que está de férias, decidiu deixar um aviso às mulheres acerca da prevenção do cancro da mama. Depois de, há três anos, ter vencido a doença, Sofia Ribeiro passou a usar as redes sociais como sensibilização para a luta contra o cancro da mama. Num dos seus mais recentes publicações no perfil de Instagram, a atriz e empresária alertou para a importância do toque nos seios, como medida de prevenção. “Este é o mês que fala da prevenção contra o cancro da mama. Milhares e milhares de mulheres, e de homens também, sofrem de cancro de mama. E […]