Sofia Ribeiro feliz com os resultados obtidos

Sofia Ribeiro está finalmente a ver resultados no que diz respeito à sua condição física. Por isso, decidiu partilhar um desabafo com os seus seguidores. A atriz da TVI tem ido regularmente ao ginásio e está a ser seguida por uma personal trainer, no entanto, o facto de ainda estar a tomar medicação pós-cancro da mama dificulta a perda de peso. Hoje, conseguiu alcançar uma pequena meta: as calças começam a ficar largas. “Em tempos estas calças estavam apertadas, agora estão a começar a cair”, contou a intérprete num vídeo em que aparece na passadeira e partilhou no Instagram. “O […]