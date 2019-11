Sofia Ribeiro: “Fui fazer uma colonoscopia, nada agradável”

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Sofia Ribeiro foi fazer uma colonoscopia por sintomas de obstipação, que surgiram depois dos tratamentos para o cancro da mama. No entanto, a atriz não gostou do processo. A intérprete da TVI, que tem estado dedicada ao seu café Filosofia, em Lisboa, teve de fazer uma dieta rigorosa e à base de líquidos como processo de preparação para o exame endoscópico do intestino grosso e do reto. “Fui fazer uma colonoscopia, nada agradável. A preparação é assim uma coisa do inferno”, disse a profissional da estação de Queluz de Baixo, num desabafo partilhado no InstaStories, ferramenta do Instagram. No fim […]