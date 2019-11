Sofia Ribeiro pensa em vender roupas para ajudar pessoas que mais precisam

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:03 Facebook

Sofia Ribeiro está a penar em criar um bazar beneficente com as roupas que já não utiliza para ajudar as pessoas que mais precisam. A atriz da TVI chegou casa depois de apanhar uma chuvada e teve uma ideia: criar o bazar da Sofia. Rapidamente, a intérprete partilhou, no perfil de Instagram, o plano para perceber a opinião dos fãs. ” […] E se eu fizesse um bazar beneficente? ‘O bazar da Sofia!’ O que acham da ideia?… Para já, é só uma ideia. Ainda teria que ver como pô-la em prática mas tenho para mim, que pode ser das […]