Sónia Araujo celebra aniversário da filha

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Sónia Araújo assinalou publicamente o 16º aniversário da filha, Carolina, com uma dedicatória comovente. A filha mais velha da apresentadora celebrou 16 anos, esta terça-feira e, para assinalar a data, Sónia Araújo partilhou várias fotografias inéditas, no perfil de Instagram, juntamente com uma declaração de amor. “A minha bebé está cada vez melhor, é uma delícia e orgulho ver-te crescer. Acho que estamos a fazer um bom trabalho juntos, a cada dia que conquistamos”, começou por dizer na publicação. “Que a tua vida seja o que mais desejas, de nós podes esperar o apoio e amor incondicionais. Parabéns meu amor”, […]