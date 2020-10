Sónia Araújo em isolamento após teste positivo à covid-19

Sara Oliveira Hoje às 13:49 Facebook

Afastada há dois dias do "Praça da Alegria", na RTP1, apresentadora usou as redes sociais para revelar que acusou positivo no teste à covid-19. Sónia Araújo vai cumprir isolamento, mas garante estar "tranquila e sem sintomas".

A ausência nas manhãs ao lado de Jorge Gabriel suscitou curiosidade e, de imediato, os fãs começaram a questionar, nas redes sociais, o motivo. Por isso, foi sem filtros que, no início da tarde desta terça-feira, Sónia comunicou que está em casa, a seguir "todos os procedimentos" e ficará em isolamento durante dez dias.

Jorge Gabriel aguarda resultado

Jorge Gabriel conduziu sozinho o "Praça da Alegria" nos últimos dois dias, mas aguarda agora o resultado ao teste já efetuado. Esta é já a segunda vez que o apresentador se vê ameaçado, depois de, em agosto, a mulher e as filhas terem estado infetadas.

Contactada, a RTP confirmou que "foram identificados todos os contactos próximos" de Sónia Araújo, tendo sido "seguidos os protocolos definidos no Plano de Contingência da RTP, em articulação com as autoridades de saúde". "Assim, toda a equipa de produção foi substituída e colocada em quarentena profilática", acrescentaram, adiantando que, esta quarta-feira, a "Praça da Alegria" será apresentada por Joana Teles e Hélder Reis".