Sónia Araújo mostra-se a treinar aos 48 anos

Sónia Araújo inspira os fãs com a forma física que apresenta e a rotina de hábitos de treinos regulares que pratica para o conseguir. Aos 48 anos, a apresentadora da RTP pratica exercício físico e, esta quarta-feira, partilhou fotografias de mais um treino no ginásio, no perfil de Instagram. “Como não há milagres, bora lá trabalhar”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Como não há milagres , bora lá trabalhar 🤪 @solinca_gaia @jssaude #treino #saude A post shared by ꜱóɴɪᴀ ᴀʀᴀúᴊᴏ (@sonia_l_araujo) on Oct 30, 2019 at 6:51am PDT Os internautas não tardaram em deixar vários elogios a […]