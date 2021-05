Sónia Araújo: Pronta para voltar à estrada

Sara Oliveira Hoje às 18:50 Facebook

Apresentadora com o verão focado na décima edição das 7 Maravilhas de Portugal.

A apresentadora da RTP vive o desconfinar com tranquilidade e pronta para os desafios que possa trazer. À frente de "Praça da Alegria", Sónia Araújo celebra o facto de o programa já ter público, que diariamente "é testado antes de entrar, depois de um ano de muitas adaptações e ainda com máscaras quando não se está no ar".

O verão ainda não está definido, mas ela já sabe que estará na equipa da décima edição das 7 Maravilhas de Portugal, que é dedicada à nova gastronomia. Sem datas, por causa da pandemia, continuam os espetáculos do projeto "Sónia e as profissões", apesar de ter gravado um novo tema, mas a protagonista assume que está "pronta para ir para a estrada".

Antes disso, participou ontem numa caminhada simbólica para assinalar a edição virtual da Corrida da Mulher, em que parte das receitas revertem para o IPO-Porto.