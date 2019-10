Sónia Araújo recorda primeira vez na televisão

NTV Hoje às 22:30, atualizado às 22:36 Facebook

Sónia Araújo recordou a primeira vez em televisão como assistente do ilusionista Luís de Matos, no programa “Isto é Magia”. A apresentadora recebeu o ilusionista no programa da RTP1, “Praça da Alegria”, e juntos regressaram aos anos 90, época em que Sónia Araújo fez a primeira aparição em televisão. O registo do momento foi partilhado no Instagram de Sónia Araújo, que garante não ter esquecido como é ser assistente de ilusionismo. “Muita gente não sabe que entrei na televisão pela porta da magia e por isso podem imaginar a emoção que é voltar a estar no palco com o fantástico […]