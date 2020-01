Sónia Balacó: "Agora a minha base é em Portugal"

Sara Oliveira Hoje às 10:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Afirmou-se no Reino Unido, mas agora é em Portugal que Sónia Balacó, de 35 anos, vai apostando, participando atualmente na novela da SIC "Terra brava". Na ficção, é Sandra, "uma mulher que vive em Vila Brava, mãe de um bebé, casada e feliz, mas que vai ver a sua vida mudar após uma tragédia que a fará lidar com uma grande perda", descreve.

Na forja, a atriz tem ainda longa-metragem "Ordem moral", de Mário Barroso, que estreará em 2020 e "um projeto confirmado lá mais para o final do ano também em cinema". Com as novas tecnologias, Sónia já não precisa de passar temporadas no estrangeiro. Isto porque, como explica, "hoje em dia, a coisa mais normal é estar numa ponta do Mundo a fazer audições para outra": "Cada vez é menos importante estar num país onde há audições, mas sim estarmos ligados a agentes internacionais e a plataformas para que possamos fazer as audições. E isso continuo a fazer com "self-tapes"". Mas "agora a minha base é em Portugal, onde tenho a minha família e os meus amigos, trabalhando cá e, sempre que possível, também lá fora", sublinha.

Em 2008, Sónia Balacó fez as malas e mudou-se para Londres. "Consegui arranjar uma das melhores agências do Mundo para trabalhar em cinema, em televisão, teatro, e foram coisas que me deram confiança também como atriz. Eu precisava de provar a mim mesma que era possível", assume. Voltou em 2011 para fazer o "Último a sair", na RTP.

Discreta, mas versátil, Sónia Balacó estreou-se na representação aos 15 anos na série "Jornalistas" (SIC), mas tudo começou três anos antes, num grupo amador de teatro em Peniche. Profissionalmente, foi na moda que se lançou, aos 14 anos, quando concorreu ao "Supermodel of World" e venceu a edição nacional. Foi "uma experiência incrível, mas eu queria mesmo era ser atriz", recorda, tendo dividido durante anos os sets de filmagens com as passarelas.