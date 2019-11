Sónia Tavares: “Solitário, triste, ou dorido, em frente, é o caminho”

NTV Hoje às 12:20, atualizado às 12:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Sónia Tavares desabafou sobre como os dias às vezes são difíceis de ultrapassar e que a melhor forma de aguentar nos piores momento da doença é acreditar que “amanhã” será melhor. A intérprete dos The Gift falou, no perfil de Instagram, sobre a doença que lhe foi diagnosticada há algum tempo: fibromialgia. Trata-se de uma doença crónica invisível que causa dores intensas e não tem tratamento específico. “Mesmo sabendo que provavelmente amanhã não será bem melhor, a ideia é adormecer todas as noites a pensar que sim. Solitário, triste, ou dorido, em frente, é o caminho, porque tem mesmo de […]