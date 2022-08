Soraia Chaves entra em ação contra o tráfico de droga

Sara Oliveira Hoje às 21:45 Facebook

Atriz integra a segunda temporada da série luso-espanhola "Operação maré negra",

que passará na RTP, seguindo-se um papel de destaque na próxima novela da SIC

"Foi com enorme prazer" que Soraia Chaves se juntou ao elenco da coprodução da Prime Vídeo e RTP "Operação maré negra". O JN assistiu à gravação de algumas cenas da 2.ª temporada da série luso-espanhola.

A tarde decorreu numa mansão em São Cosme, Gondomar, na margem do Rio Douro, onde se viu a atriz na pele da detetive da Polícia Judiciária Daniela "Dani" Borges, numa "história baseada na vida real de tráfico de droga". Antes, passou pelo Minho e pela Galiza à boleia de um intenso guião.

Para se preparar, Soraia focou-se nos ensaios com "o realizador, o Igor, que é fantástico, e nas conversas com os outros atores". "Para entender o clima da coisa", diz que também contou com a contribuição do documentário "Operação maré negra: A travessia suicida", realizada pelo colombiano Luis Avilés.

O registo é de ação, mas a intérprete garante que não se vai meter em confrontos físicos, pouco mais fazendo do que apontar uma arma nas detenções. Sem fazer "spoiler", adianta que a sua Dani tem "um lado muito humano e a esperança de que vai travar o gangue da droga e vai ter ajuda de um elemento com quem cria empatia e uma relação sentimental".

Na sua carreira, Soraia Chaves tem interpretado diferentes mulheres que, garante, a fazem "crescer" como profissional e pessoa.

A grande paixão

Foi em 2005 que Soraia Chaves se estreou na representação em "O crime do padre Amaro", quando ainda era como modelo que se destacava. "Ser atriz era o que queria desde pequena, mas a vida levou-me para o mundo da moda aos 14 anos. Na altura, foi muito bom, viajei muito, mas quando surgiu a oportunidade de fazer o era a minha grande paixão, agarrei a oportunidade", recorda.

Numa altura em que as redes sociais são uma montra para muitos, a atriz continua a não se expor em demasia. "Tenho perfis, mas gosto de só promover o meu trabalho. Não me adaptei muito bem a esta realidade, mas pode ser que me habitue - é uma ótima ferramenta para comunicar com o público".

Terminada a prestação em "Operação maré negra", Soraia já grava próxima novela da SIC, "Segredo", na pele de Lídia, que "terá uma grande predominância na história". Sem qualquer contrato de exclusividade, volta à estação de Paço de Arcos, onde começou, e diz manter "uma relação muito bonita".