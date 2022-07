"Sou a minha chefe, por isso [em férias] tento não ligar a mim mesma"

JN Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os dez mandamentos do verão da escritora Margarida Rebelo Pinto.

1 - Quando entro de férias, deixo logo...

De ver as noticias à hora do almoço e do jantar.

2 - Se pudesse ir para uma ilha deserta levava comigo...

O meu filho, as minhas sobrinhas e toda a quarta geração da família.

3 - Nas férias, o telemóvel anda sempre...

No silêncio, exceto para os contactos de urgência.

PUB

4 - É este ano que vou ler...

"Ulisses", de James Joyce.

5 - A minha banda sonora deste verão vai ser...

Boa pergunta... depende se estiver a escrever um livro ou não. Cada livro tem uma banda sonora própria.

6 - O que mais me irrita nas férias é...

Ver as pessoas em esforço para tentarem divertir-se muito, só porque estão de férias.

7 - Os amores de verão são...

Totalmente irrelevantes ou irremediavelmente inesquecíveis.

8 - Nas férias tento sempre comer...

Bolas de Berlim sem creme, mas só duas por semana. E percebes, sempre que posso.

9 - Se me ligarem do trabalho...

Sou a minha chefe, por isso tento não ligar a mim mesma.

10 - Um verão que jamais esquecerei é...

O verão de 2014.