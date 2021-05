Taça de Portugal: Famílias inspiram goleadores do Braga e do Benfica

Sara Oliveira Hoje às 10:18 Facebook

Ricardo Horta e Haris Seferovic defrontam-se hoje. Eia as mulheres das suas vidas.

A época 2020/21 termina hoje com a final da Taça de Portugal, juntando Sporting de Braga e Benfica em Coimbra. Entre os jogadores, Ricardo Horta é o homem-golo dos arsenalistas, enquanto Haris Seferovic ganha o título de melhor marcado no plantel encarnado. Dois profissionais temidos pelos guarda-redes adversários mas que facilmente são dominados pelas mulheres e pelas filhas, que também são as primeiras a vibrarem com as conquistas.

Numa união de facto há sete anos com Cátia Almeida, Ricardo Horta tem nas filhas, Clara, de três anos e meio, e Carolina, de um, fontes de inspiração essenciais em prol de boas exibições. Por isso, os tempos livres são dedicados à família que, noutras circunstâncias, marcaria presença na bancada do Estádio Municipal de Braga para torcer pelo avançado português que, nesta temporada, no total das competições, assinou 14 golos.

Seferovic vai bisar na paternidade, fruto do casamento com Amina Foto: Direitos reservados

Amina é a mulher de Seferovic. O casal trocou alianças em abril de 2019 em Cascais, e espera a segunda filha que, em breve, se juntará a Inaya, de 20 meses. Até lá, é a três que o dianteiro suíço vai recarregando energias. Nessas alturas conta com o apoio de Amina que, ainda a meio da semana, ajudou o jogador a lidar com a frustração de ter perdido o título de melhor marcador do campeonato na última jornada para o sportinguista Pedro Gonçalves. Foi por um tento de diferença, mas ninguém lhe tira o mérito de ser o que, este ano, no plantel benfiquista, mais golos soma em todas as provas participadas: 26.

Esta noite não haverá público em Coimbra, mas todos vão querer ganhar a prova rainha. Horta e Seferovic serão as apostas no ataque das respetivas equipas, mesmo sem a presença das adeptas mais especiais que acompanharão a final a partir de casa.