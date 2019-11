Tânia Ribas de Oliveira desvenda rotina dos filhos antes de dormir

NTV Hoje às 10:24, atualizado às 10:25 Facebook

Tânia Ribas de Oliveira desvendou, este domingo, a rotina que tem com os seus filhos, Tomás e Pedro, antes de estes irem para a cama. A apresentadora do vespertino “A Nossa Tarde”, da RTP1, recorreu ao perfil de Instagram para partilhar com os seguidores o hábito que tem com os rebentos desde que eles nasceram. “Livros escolhidos! Ler histórias antes de dormir é uma rotina que temos desde que nasceram! E agora já tenho uma ajuda na leitura!” pode ler-se na descrição da fotografia em que aparece cada um com o seu livro. View this post on Instagram Livros escolhidos! […]