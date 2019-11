Tânia Ribas de Oliveira pede desculpa por entrevista a neonazi

NTV Hoje às 18:15, atualizado às 18:45 Facebook

Tânia Ribas de Oliveira pediu desculpa publicamente por ter entrevistado um neonazi com cadastro por crimes violentos no programa “A Nossa Tarde”. Após ter sido publicado um comunicado da parte da equipa do formato da RTP 1, a apresentadora fez questão de lamentar o facto de ter convidado Nuno Cláudio Cerejeira, militante neonazi e um dos acusados pelos episódios de violência racial que levaram à morte de Alcindo Monteiro, em 1995. “Quem me conhece sabe que sou uma pessoa de palavras mas, mais importante ainda, de palavra. Ontem, ‘A Nossa Tarde’ emitiu um comunicado e eu sinto que devo também, […]