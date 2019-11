Tânia Ribas de Oliveira recorda avô em dia de aniversário

NTV Hoje às 11:00, atualizado às 11:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Tânia Ribas de Oliveira recordou publicamente o avô, esta terça-feira, no dia em que completava 91 anos. A apresentadora deixou uma mensagem emotiva, no perfil de Instagram, para assinalar a data em que o avô celebrava o dia de aniversário antes da morte do mesmo, juntamente com uma fotografia de ambos. “Seriam 91. Parabéns, meu Avôzinho! Hoje o céu está em festa e no meu coração mora a saudade”, escreveu na publicação. View this post on Instagram Seriam 91. Parabéns, meu Avôzinho! Hoje o céu está em festa e no meu coração mora a saudade. ❤️ A post shared by […]