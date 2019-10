Tânia Ribas de Oliveira recorda “primeiros passos” no jornalismo

NTV Hoje às 17:25, atualizado às 17:53 Facebook

Tânia Ribas de Oliveira recordou o início da carreira como jornalista, esta sexta-feira, dia em que o “Telejornal” completa 60 anos. A apresentadora assinalou a data, no perfil da rede socil Instagram, com uma memória em que lembra o início da carreira na informação da RTP. “Foi na informação da RTP que dei os primeiros passos como jornalista e lá aprendi as bases que usarei para sempre na minha profissão. Hoje, o ‘Telejornal’ faz 60 anos e é o programa de televisão mais antigo de Portugal. Parabéns”, escreveu. View this post on Instagram Foi na Informação da RTP que dei […]