Tânia Ribas de Oliveira rodeada de família e amigos em dia de festa

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Tânia Ribas de Oliveira celebrou, este sábado, o aniversário do seu irmão, Frederico Oliveira e partilho alguns registos nas redes sociais. A apresentadora do programa “A Nossa Tarde”, da RTP1, passou o fim de semana em festa porque o seu irmão “bebé” completa mais um ano. A festa foi de muita diversão, música e carinho. “Parabéns, meu amor! O meu irmão faz 40 anos e ainda ontem era o meu bebé. O meu primeiro rapaz pequenino”, escreveu Tânia Ribas de Oliveira na legenda de uma foto em que surge a abraçar Frederico Oliveira. View this post on Instagram Parabéns, meu […]