Tânia Ribas de Oliveira sobre irmão Miguel: “Um menino doce e cheio de sentido de humor”

Tânia Ribas de Oliveira fez questão de assinalar publicamente o aniversário do seu irmão Miguel, com uma mensagem ternurenta. A apresentadora do programa das tardes da RTP1 “A Nossa Tarde” utilizou o seu perfil da rede social Instagram para expressar o sentimento que nutre pelo seu irmão que completa mais um ano. “Faz hoje 23 anos, este meu irmão tão querido”, começou por escrever, referindo de seguida algumas qualidades de Miguel: “É o mais pequenino e o maior ao mesmo tempo. Do alto do seu 1,90 está um menino doce e cheio de sentido de humor, que me derrete desde […]