Tatuagens que fazem história na realeza atual

Em Espanha, Victoria de Marichalar marcou a pele com desenhos especiais. Sofía da Suécia não esconde o sol tribal nas costas. No Mónaco também não faltam exemplos.

Sem espartilhos ou censuras protocolares, é cada vez mais comum ver representantes das casas reais europeias com tatuagens permanentes marcadas na pele.

Filha da infanta Elena e sobrinha do rei Felipe VI de Espanha, Victoria de Marichalar, de 21 anos, começou a fazer tatuagens depois de atingir a maioridade. São discretas e todas com significado. No tornozelo direito, como já revelou, exibe um veleiro em homenagem ao avô Juan Carlos, enquanto três pontos num dos pulsos representam a mãe, o pai e o irmão. No outro, uma concha dedicada à avó paterna. Victoria não é a primeira Bourbon apreciadora de tatuagens: o bisavô Don Juan de Borbón, o conde de Barcelona, foi pioneiro, ao marcar os braços com dois dragões.

Na Suécia, a modelo Sofía Hellqvist tornou-se princesa pelo casamento com Carl Philip, único filho varão dos reis Carlos XVI Gustavo e Sílvia da Suécia. As novas responsabilidades obrigaram-na a apagar a laser a flor serpenteante que tinha no braço esquerdo, além de tirar o piercing do umbigo, mas mantém o sol tribal na parte superior das costas, que nem o vestido de noiva com que se casou, em 2015, tapou.

Herdeiro ao trono da Dinamarca, o príncipe Frederico, de 53 anos, também tem um símbolo nórdico num ombro e um tubarão na perna direita, visíveis nos meses quentes quando participa em competições náuticas. Já no Mónaco, quem não tem tatuagem é que é a exceção. Desde a princesa Stéphanie, com três desenhos num pulso, costas e peito do pé, às filhas Pauline Ducruet, que tem uma flor no braço direito, e Camille Gottlieb, que exibe um coração, uma flor e o símbolo do ohm, essencialmente nos braços. A filha mais velha de Carolina, Charlotte Casiraghi, tem uma estrela tatuada na barriga.

Mais conservadora, a realeza britânica tem em Amelia Windsor, modelo e neta do duque de Kent, a única pessoa da família que assume tatuagens. No caso, um tigre sobre uma das omoplatas, além de um rabisco discreto junto ao peito e três pequenos elefantes no braço esquerdo. Algo que os primos Harry e William não ousariam, pois teoricamente o protocolo não o permite. No entanto, entre os antepassados, o rei Eduardo VII tatuou em 1862 uma cruz de Jerusalém no braço durante a visita à Terra Santa. E, anos depois, o avô da rainha Isabel II, o rei Jorge V, aproveitou uma viagem ao Japão para desenhar um dragão e um tigre em cada um dos braços. Numa altura em que nem se imaginava o mundo com redes sociais e as experiências se gravavam em pergaminhos e ilustrações.