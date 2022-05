Taylor Swift recebe doutoramento honoris causa em Belas Artes

Maria Oliveira Hoje às 16:06 Facebook

Taylor Swift recebeu um doutoramento honoris causa, na quarta-feira, pela Universidade de Nova Iorque, numa cerimónia que homenageou os finalistas de 2020, 2021 e 2022. É a primeira vez que cantora norte-americana recebe um grau académico.

Taylor Swift esteve presente na cerimónia de graduação da Universidade de Nova Iorque, que teve lugar no estádio dos Yankees, na mesma cidade, para receber um doutoramento honoris causa em Belas Artes. A cantora de 32 anos nunca chegou a frequentar a universidade, tendo saído da escola aos 17 anos para se dedicar à música.

Para além dos finalistas deste ano, a cerimónia homenageou os graduados de 2020 e 2021, que devido às restrições da covid-19 não tiveram direito à comemoração.

Após receber o diploma, Taylor Swift fez um discurso onde apelou aos estudantes para abraçarem os erros e os embaraços e deixou alguns conselhos aos jovens adultos. "O primeiro é: a vida pode ser pesada, especialmente se tentarem suportar tudo de uma vez. Parte do crescimento e da mudança para novos capítulos das vossas vidas é sobre pegar e largar", afirmou. "O que quero dizer com isso é, saber que coisas guardar e que coisas deixar ir", acrescenta.

A cantora falou ainda da importância de não esconder o entusiasmo pelas coisas e deu uma visão dos fracassos que sofreu, nomeadamente ser deixada de parte pelos amigos na escola e ter ouvido dos profissionais da indústria musical que era demasiado nova para escrever e cantar músicas country tristes. Swift afirmou que foram as desilusões por que passou que a ajudaram a escrever a música que a tornou na estrela que é hoje.

Durante o discurso, a artista americana tentou dar palavras motivacionais aos finalistas e mostrar, de certa forma, que ela também se relaciona com eles. "Eu conheço a pressão de viver a vida através das lentes do perfecionismo. E eu sei que estou a falar com perfecionistas porque vocês estão aqui hoje a formar-se na Universidade de Nova Iorque", disse.

No tempo a que teve direito, Swift também arranjou espaço para piadas. "Tenho 90% de certeza que fui convidada porque tenho uma música chamada "22"", afirma. Ainda na mesma onda, agradeceu à Universidade de Nova Iorque por a terem tornado doutora, "pelo menos no papel". "Não o tipo de doutora que alguém quereria numa emergência, a não ser que a emergência fosse especificamente a necessidade de ouvir uma música", diz.

Na rede social Instagram, a cantora publicou um vídeo a preparar-se para a cerimónia e a deslocar-se para o estádio onde o evento teve lugar.

Tayor Swift agradeceu aos pais e ao irmão Austin por apoiarem os seus sonhos e instou todos os outros graduados a mostrarem gratidão a todos os que os ajudaram no caminho, ou a lembrarem-se deles, se já tivessem falecido.