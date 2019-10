“Telejornal” da RTP comemora 60 anos

NTV Hoje às 12:00, atualizado às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

A RTP assinala, esta sexta-feira, 18 de outubro, o 60.º aniversário do “Telejornal”. Nesta data tão especial, a estação pública preparou uma programação especial. O principal espaço noticiário de Portugal celebra 60 anos de história com uma emissão entre as 20h00 e as 22h00. José Rodrigues dos Santos e João Adelino Faria serão os rostos desta transmissão coordenada por Adília Godinho e realizada por José Véstia. Como sempre serão transmitidas as notícias mais relevantes do dia, as cidades do futuro no norte da Europa e em Abu Dhabi. Irá para o ar uma conversa com o Presidente da República, Marcelo […]