Telma Madeira: "Ser Miss Universo Portugal foi um sonho tornado realidade"

Jovem da Póvoa de Varzim ficou no top 16 do mais importante concurso de beleza do Mundo, nos Estados Unidos. Aos 23 anos, atingiu o topo, depois de ter superado uma depressão.

Aos 23 anos, Telma Madeira representou Portugal no Miss Universo, há duas semanas, em Nova Orleães, nos Estados Unidos. Ficou no top 16, a melhor classificação de sempre, anos depois de ter sido vítima de bullying. Os pais, Mónica e Carlos, são o maior apoio, assim como o namorado, David, que conheceu aos 15 anos. Foi ele que a convenceu a inscrever-se no primeiro concurso de beleza.

Telma quis ser psicóloga criminal, mas formou-se em cozinha e pastelaria para concluir o secundário. Natural da Póvoa de Varzim, onde vive, não descarta a hipótese de trocar a terra natal por um bom desafio na área da moda ou da televisão. Na América, desfilou trajada de tricana poveira e, em conversa com o JN, deixa claro que saberá sempre de onde veio.