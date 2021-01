Teresa Guilherme e Cláudio Ramos prontos para "Duplo impacto"

Sara Oliveira Hoje às 09:24 Facebook

A casa mais vigiada do país nem assentou o pó -ainda agora foi anunciado que a madeirense Zena foi a vencedora de "Big brother - A revolução" - e já está pronta para receber novos inquilinos.

É a partir deste domingo, em nova edição do "reality show" da TVI. "Big brother - Duplo impacto" estreia hoje, para marcar a diferença, até porque não terá um mas sim dois apresentadores.

Teresa Guilherme junta-se Cláudio Ramos, que foi quem conduziu o regresso do formato à antena, na edição de 2019. Teresa voltou a ser a dona do espaço na edição 2020, que terminou há três dias. Agora formam dupla por vontade da diretora de entretenimento e ficção, Cristina Ferreira, com o objetivo de ganhar audiências e escrever mais uma página na história na televisão portuguesa.

Iva substitui maria botelho

"Impactante". Foi assim que Cláudio descreveu a contagem decrescente para o arranque, enquanto Teresa levantou "a pontinha do véu sobre a estreia", ontem, no "Viva vida", prometendo "muitas surpresas e muita emoção". Mas, como diz o povo, "o segredo é a alma do negócio", e a identidade dos novos inquilinos da luxuosa vivenda da Ericeira ainda não está confirmada. Restam as suspeitas. Serão 18 protagonistas e fala-se na participação de concorrentes das edições anteriores do BB e até da "Casa dos segredos". Entre eles, Pedro Soá, Teresa, Sandrina, Sónia Jesus, Noélia, Hélder, Rui Pedro, Bruno Savate e Joana Diniz, antevendo-se adrenalina e polémica pelo passado que os une.

Para apimentar o formato, mantêm-se os comentários mordazes de Ana García Martins, que todos conhecem como "A Pipoca mais doce". Nos extras, Iva Domingues substitui Maria Botelho Moniz que, a partir de amanhã, será a dona das manhãs no novo "Dois às 10", ao lado de Cláudio.