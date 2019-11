The Pussycat Dolls estão de volta

NTV Hoje às 18:20, atualizado às 18:32 Facebook

Nicole Scherzinger confirmou que o grupo The Pussycat Dolls está de regresso, nove anos após a separação. Em setembro deste ano, a imprensa internacional já havia levantado a hipótese de que as The Pussycat Dolls estariam a preparar uma digressão. O rumor foi agora confirmado por Nicole Scherzinger ao anunciar o “PCDReunion” no Instagram. View this post on Instagram #PCDReunion 💖 A post shared by Nicole Scherzinger (@nicolescherzinger) on Nov 27, 2019 at 2:08pm PST Nicole Scherzinger, Carmit Bachar, Ashley Roberts, Jessica Sutta, Kimberly Wyatt e Melody Thornton vão reunir-se em abril do próximo ano. Até ao momento, estão agendados […]