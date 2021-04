"The Weeknd" doa 850 mil euros para combater a fome na Etiópia 

Rafaela Pereira Hoje às 21:42 Facebook

Abel Tesfaye, mais conhecido como "The Weeknd", anunciou no domingo que vai doar cerca de 850 mil euros para combater a fome na Etiópia, gerada pelo conflito na região de Tigray, no norte do país.

O cantor canadiano, filho de imigrantes etíopes, pretende ajudar os mais desfavorecidos numa altura em que o país vive um cenário crítico marcado pelo conflito armado entre o exército etíope e a Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF). Iniciado em novembro, o conflito já causou milhares de mortes e está a deixar milhões de pessoas desalojadas.

"O meu coração está a sofrer com a população da Etiópia e com todos os civis inocentes, desde crianças a pessoas mais idosas, que estão a ser assassinados. Aldeias inteiras estão a ser dizimadas pelo medo e pela destruição", escreveu o músico no Instagram.

Ainda nas redes sociais, "The Wekeend" usou a sua visibilidade para incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo. "Vou doar um milhão de dólares para dois milhões de refeições que vão estar incluídas no Programa Alimentar Mundial da ONU e encorajo os que o possam fazer a doarem também", afirmou.