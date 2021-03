Tiago Bandeira canta a vida real em single de estreia

Sara Oliveira Hoje às 11:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Aos 22 anos, jovem segue pisadas do pai e da irmã, Rui e Bárbara Bandeira.

Há muito que o público mais novo sabe quem é Tiago Bandeira, não só por ser irmão da cantora Bárbara Bandeira e filho do músico Rui Bandeira, mas também pelos conteúdos que partilha nas redes, aos quais se soma agora um single. "Digo não" dribla a timidez do protagonista, enchendo a família de orgulho. "Chegou o dia, filho! Agora, voa... Parabéns!", comentou Rui Bandeira no YouTube.

"Digo não" é uma música que "fala de um primeiro amor" ao qual Tiago se entregou. "Disse não à situação em que eu estava, dentro de um relacionamento que vi que não iria funcionar, devido a indecisões e muitas dúvidas. Por mais que me custasse." A certa altura, canta que acreditou "que tudo era perfeito". Esta "foi a primeira vez que compus; mergulhei realmente em mim e consegui exteriorizar uma história por que passei".

No videoclipe, Tiago aparece sozinho. O projeto "foi gravado em Sintra, com um bocadinho de mistério, muita natureza, imagens bonitas e intensidade, permitindo sentir a emoção que a música transmite". Dado o primeiro passo, o intérprete diz que não vai parar. "Poder cantar a minha música com a minha história é um sentimento que estou a amar viver." Apesar de só agora se lançar na música, já possuía uma legião de fãs conquistada como criador de conteúdos. "Foi gradual. Desde muito novo que sou adepto de redes sociais e todo o público que tenho é daí", diz o também jurado do programa "All together now".

Tiago admite que hesitou avançar por ser "uma pessoa muito introvertida" e não por causa do peso do apelido Bandeira, apesar de notar que "vai haver sempre a associação, a cobrança". O que não o incomoda, até por reconhecer que a família lhe garante estabilidade. Com a irmã Bárbara, de 19 anos, tem "uma relação próxima". "Somos mesmo muito unidos e quase gémeos". Bárbara emocionou-se com o seu primeiro single, sem "palavras suficientes para descrever o orgulho".