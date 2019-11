Tiago Teotónio Pereira troca TVI pela SIC

NTV Hoje às 22:00, atualizado às 22:03 Facebook

Um ano depois de ter abandonado o terceiro canal e rumado a estação de Queluz, Tiago Teotónio Pereira faz o caminho inverso para entrar numa série da SIC. Tiago Teotónio Pereira deixou a TVI e está a caminho da SIC. Depois de ter feito o caminho inverso há menos de um ano para protagonizar, no quarto canal, o concurso “Dança com as Estrelas” e a novela “Prisioneira”, o intérprete regressa agora a Paço de Arcos. “Vou fazer um telefilme para a SIC. Estive um ano na TVI e agora estou de volta”, começa por dizer o ator ao site N-TV, […]