A sétima arte pode estar prestes a dar um pequeno passo para o desconhecido e um grande passo na História do cinema. Tom Cruise, Elon Musk e a NASA estão a planear filmar no Espaço.

Tom Cruise está empolgado com um novo filme de ação que tem o Espaço como tema. E para oferecer mais realidade à película, o ator junta-se à NASA e a Elon Musk, CEO da SpaceX. Se se concretizar, este será o primeiro filme da História a ser gravado no Espaço.

O famoso ator e produtor de cinema é conhecido por dispensar duplos durante as filmagens e em 2018 chegou a partir um tornozelo ao saltar de um telhado para outro, durante as gravações de "Missão: Impossível - Fallout". No mesmo filme, Cruise pendurou-se num helicóptero e num outro voou pendurado no exterior de um avião.

Sobre este novo projeto, não foram revelados muitos pormenores, mas segundo apurou a BBC, os burburinhos da indústria indicam que a película será mais um capítulo de "Missão Impossível". O filme estará nos primeiros passos de desenvolvimento, ainda sem vínculo com nenhum estúdio de Hollywood.

Também não está clara a participação da NASA e de Elon Musk na produção. Será que o filme será gravado na Estação Espacial Internacional (ISS) - e aí a agência espacial dos EUA entraria em ação? Será que a gravação vai acontecer na nave Crew Dragon, da SpaceX, que começará a levar astronautas da NASA à ISS no final deste mês de maio? Será que, na verdade, o novo filme de Cruise será gravado durante o início do Programa Artemis, da NASA, que levará astronautas novamente à superfície da Lua em 2024 (e contará com módulos de alunagem da SpaceX)? São perguntas feitas pela televisão, mas que ainda não têm resposta.

O último "Mission: Impossible - Fallout" foi em 2018: