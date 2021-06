Tony Carreira antecipa regresso aos palcos

Sara Oliveira Hoje às 20:05 Facebook

O cantor revelou que voltará aos espetáculos a 23 de julho, no Casino Estoril, e as receitas vão reverter para a Associação Sara Carreira, em homenagem da falecida filha. Em outubro, Tony Carreira lançará um novo álbum.

"Para a minha saúde mental, tenho de voltar", assumiu Tony Carreira, esta quinta-feira, anunciando que voltará aos palcos no próximo meses. Será o primeiro espetáculo depois da perder a filha mais nova, Sara Carreira, em dezembro, num acidente de viação.

O cantor reafirmou gratidão por todo o carinho que tem recebido, reconhecendo-se surpreendido. E também é pelo público que antecipou o regresso aos concertos para 23 de julho, no Casino Estoril.

Os bilhetes serão postos à venda no sábado e Tony já está pronto para assumir as datas marcadas para Guimarães, Porto, Lisboa e também no estrangeiro, principalmente em Paris.

As receitas do primeiro espectáculo, o primeiro depois da morte de Sara, reverterão para associação que a família Carreira criou para honrar a jovem e o seu caráter altruísta, ajudando crianças e jovens a concretizaram os seus sonhos.

Já na fase de pós-produção, Tony Carreira adiantou ainda que lançará o novo álbum em outubro.