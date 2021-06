Tony Carreira: "Não tenho o direito de não lutar pela vida"

JN Ontem às 21:07 Facebook

Em casa e a recuperar de um enfarte, Tony Carreira agradece o apoio dos seguidores em mais um momento difícil.

No mesmo dia em que foi divulgado que Tony Carreira recebeu alta hospitalar, dias depois de ter sido internado no Hospital de Faro na sequência de um enfarte, o músico, que perdeu a filha Sara no fim do ano passado, veio a público agradecer aos seguidores o apoio recebido.

"Já estou em casa, a recuperar de mais uma 'surpresa' que a vida me deu. Não tem sido fácil a minha vida desde dezembro, mas por todo o apoio que vocês me têm dado, e tem sido tanto, não tenho o direito de não lutar pela vida, pelos meus filhos, por vocês, pelas pessoas que me amam e que tanto me têm apoiado, e claro, pela Associação em memória da minha filha Sara", escreveu o cantor nas redes sociais, ao início da noite desta sexta-feira.

Na publicação, o músico agradeceu ainda ao Hospital de Faro, onde esteve hospitalizado, "pelo carinho" com que foi tratado. "Obrigado a Portugal inteiro por todas as mensagens", escreveu ainda, lembrando que, no dia 23 de julho, tem concerto marcado no Casino Estoril.