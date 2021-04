Tony Carreira refugia-se em Paris com Fernanda por perto

Sara Oliveira Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O artista e a ex-mulher têm-se apoiado depois da morte da filha, Sara. Juntos, regressaram ao país onde se conheceram e viveram muitos anos.

Divorciaram-se oficialmente em 2019, após mais de três décadas de casamento, mas ficaram sempre unidos pelos três filhos. Por isso, com a morte da mais nova, Sara, a 5 de dezembro, foi perto um do outro que Tony Carreira e Fernanda Antunes encontraram apoio. Quase cinco meses após a dolorosa perda, o ex-casal refugiou-se em Paris.

Fernanda viajou primeiro, para passar uns tempos com a mãe, as irmãs e as sobrinhas que continuam a viver na capital francesa. Com o trabalho em stand-by, escolheu voltar ao país onde se tornou mãe para fazer o luto em família. Com os concertos adiados para outubro, segundo a revista "Tvmais", nos últimos dias, Tony seguiu o mesmo rumo. Foi depois de ser visto publicamente, sem máscara e bastante abatido, num evento ao lado de Dolores Aveiro.

Paris é especial para o cantor e para a ex-mulher. Foi onde se conheceram na década de 1980, se apaixonaram e casaram. Sara e também os irmãos, Mickael e David, nasceram em Dourdan, nos arredores de Paris. E, atualmente, Tony mantém um apartamento perto da Torre Eiffel, onde costuma ficar. Ainda na Cidade Luz, tem regresso ao Olympia, para mais um concerto, marcado para 22 de janeiro de 2022.

Por cá, os filhos David e Mickael vão recuperando alguma normalidade, até porque a agenda profissional depressa os obrigou a reagir.