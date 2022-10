Tony Miranda apresentou coleção com cor, brilho e sombras

Delas Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Criador nacional apresentou propostas de moda femininas e masculinas que refletem dois tempos: o sombrio da guerra e da crise e a luz da esperança. Tony Miranda touxe cor, mas também negro, e corte estruturado, e fê-lo entre amigos

O branco, o negro, a prata, o cobre e as cores vivas. Tony Miranda apresentou coleção feminina e masculina eclética esta quarta-feira, 19 de outubro, em Lisboa.

O designer português, com percurso iniciado na capital da moda, Paris, escolheu mostrar a fusão entre o sombrio e a cor, entre as marcas de uma pandemia a da guerra e o olhar esperançoso do futuro.

PUB

Um desfile com 80 coordenados, cheios de muita estrutura, corte e alfaiataria, e que conto com a presença de amigos do estilista com os atores Ricardo Carriço e Afonso Vilela. Uma apresentação, como antecipou o próprio, que pretende "recuperar dos traumas". "Precisamos de nos voltar a sentir livres", referiu o estilista, em comunicado, acrescentando: "A economia está a crescer, precisamos de construir uma cultura de paz, uma cultura de convívio entre as pessoas, de diálogo, de compromisso".