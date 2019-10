Toy: “Nunca faria duetos nem com Maria Leal, nem com Zé Cabra”

NTV Hoje às 17:40, atualizado às 17:45 Facebook

Toy confessou, esta quarta-feira, que nunca faria um dueto musical com dois artistas, apesar de todo o respeito que tem pelas pessoas em si. São eles: Maria Leal e Zé Cabra. O cantor esteve na manhã desta quarta-feira no programa “Snooze”, da rádio Mega Hits. Durante a conversa com Maria Seixas Correia, Conguito e Mafalda Castro, o intérprete participou na rubrica “Cala-te Boca”. “Nunca faria um colaboração para já posso te dar dois exemplos: Maria Leal e Zé Cabra”, começou por afirmar Toy, para de seguida justificar a sua escolha. “Não tenho contra a Maria Leal é um ser humano […]