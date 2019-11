Tozé Martinho operado após queda

NTV Hoje às 13:49, atualizado às 14:07 Facebook

Tozé Martinho foi submetido a uma intervenção cirúrgica, esta quarta-feira, no Hospital de Cascais após ter sofrido uma queda aparatosa na passada sexta-feira. O ator, de 71 anos, teve se ser operado depois de ter partido o colo do fémur segundo conta a revista “Nova Gente”. Tratou-se de uma cirurgia “simples” e que se seguirá de sessões de fisioterapia. A mesma publicação adianta que o intérprete era para ser operado logo no dia 8 de novembro, mas por causa de uma complicação de saúde, a operação teve de ser adiada até esta quarta-feira.