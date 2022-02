Traições e divórcios marcam história das monarquias europeias

Em Espanha, o casamento da infanta Cristina com Iñaki Urdangarín continua em stand by, mas as últimas décadas têm sido preenchidas por separações muito badaladas.

Os relacionamentos são eternos apenas enquanto duram e separações, divórcios e traições não olham a linhagens. Quando acontecem, na monarquia, soam a escândalo, como aconteceu recentemente em Espanha com a infanta Cristina e Iñaki Urdangarín.

No final do mês passado, a irmã mais nova do rei Felipe e o antigo jogador de andebol anunciaram a decisão de "interromper a relação conjugal", dando "um tempo ao casamento". Isto depois de virem a público fotografias de Iñaki de mão dada com Ainhoa Armentia, com quem trabalha. Sem nunca falarem em divórcio, esta semana o casal foi fotografado em Barcelona e, no país vizinho, já se fala numa eventual reconciliação.