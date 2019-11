Traições e separações nas primeiras semanas de “Casados à Primeira Vista”

NTV Hoje às 18:40, atualizado às 19:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Traições, separações e trocas de casais: o resumo das primeiras semanas após os concorrentes do “Casados à Primeira Vista” darem o nó. Na segunda temporada do programa da SIC houve um pouco de tudo, desde separações que deram origem a trocas de casais, traições entre concorrentes e até términos de relações surpreendentes, com muita polémica à mistura. Ana Raquel e Paulo desistiram dos respetivos casamentos na primeira cerimónia de compromisso, assim como Lurdes e António. Surgiu um novo casal: Paulo e Lurdes. Apesar de os concorrentes continuarem na experiência, afirmam não estar apaixonados. No entanto, Paulo e Lurdes não foram […]