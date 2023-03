Travis Scott agrediu funcionário de discoteca e causou danos de 11 mil euros

JN Hoje às 18:37 Facebook

Twitter

Partilhar

Travis Scott, ex-namorado de Kylie Jenner, envolveu-se numa briga, na madrugada de quarta-feira, numa discoteca em Nova Iorque, nos EUA. O rapper é acusado de dar um soco a um técnico de som do estabelecimento e ainda de estragar material no valor de 11 mil euros.

O incidente aconteceu na discoteca Club Nebula, em Manhattan, perto do local onde Travis Scott atuou na noite de terça-feira com o também rapper Don Toliver.

"Houve uma discussão naquele local que terminou com 12 mil dólares [cerca de 11 mil euros] em danos no equipamento da cabine DJ, um altifalante e um ecrã de vídeo. Neste momento, não foi emitido nenhum mandado e o suspeito não está a ser procurado. No entanto, isso pode mudar", disse um porta-voz oficial do Departamento de Polícia de Nova Iorque ao "Daily Mail".

PUB

Segundo as autoridades, o cantor esmurrou ainda um técnico de som, de 52 anos, que não precisou de receber tratamento hospitalar. Os polícias foram chamados ao local às 3.25 horas e estão agora a investigar o caso. Os representantes da estrela norte-americana recusaram comentar o caso à NBC.

O artista de 31 anos, cujo nome verdadeiro é Jacques Bermon Webster II, é também conhecido pela relação conturbada com Kylie Jenner, com quem tem dois filhos, Stormi e Aire. O rapper enfrenta vários processos pela morte de dez pessoas durante um concerto no Festival Astroworld, em 2021. Os jovens morreram devido a asfixia por compressão, algo que aconteceu devido à multidão se ter aglomerado. Travis Scott foi acusado de levar o público ao frenesi. Algo que o artista negou e insistiu que fez "tudo o que pode" para salvar as vítimas.

Travis Scott já esteve preso em 2017 depois de encorajar os fãs a contornar a segurança e correr para o palco num concerto no Arkansas, Estados Unidos.