Três dias com conceitos de erotismo diferentes

A 13.ª edição do salão erótico abre na Exponor, em Matosinhos, a partir de quinta-feira e até domingo, prometendo dar a oportunidade para libertar as "várias vidas" que cada um tem dentro de si.

Com os conceitos "inocente", "maroto" e "perverso", o ErosPorto 2020 quer mostrar que todas as pessoas têm estas três identidades.

A sexóloga e porta-voz do evento Aline Castelo Branco explicou ao JN, na apresentação do evento, que o público irá percorrer estas três zonas eróticas como forma de "circuito", o que será "um estímulo para entender a sexualidade".

A zona "inocente" irá focar-se em sensações e fantasias, com palestras, jogos eróticos, lojas, consultório sexológico e espaço para conhecer mais sobre o tantra, conceito filosófico muito aconselhado a casais.

O espaço "maroto" tem como objetivo mostrar uma vertente do sexo mais calma. Aqui estará um palco erótico com espetáculos de striptease, de dominação, submissão e fetiches, com a novidade de haver sessões fotográficas eróticas gratuitas.

Para quem quer libertar-se de limites, a área ligada ao conceito "perverso" conta com massagens eróticas, quarto escuro, swing ou cinema para adultos, Tem ainda um palco porno onde atores farão sexo ao vivo, espetáculos gay, lésbico e bissexual.

O salão erótico estará aberto das 15 horas às 2 horas, com exceção do último dia, que encerra às 22 horas. Os bilhetes estão disponíveis online ou na entrada e têm um custo de 15 euros por dia ou 60 para o passe dos quatro dias.