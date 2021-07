Trio de luxo em ação nas ruas de Ovar 

Sara Oliveira Hoje às 18:12 Facebook

Cidade vareira recebeu filmagens do telefilme da RTP "Os armários vazios", com Sandra Faleiro, Marco Delgado e Lúcia Moniz.

O guarda-roupa e os automóveis clássicos levaram Ovar numa viagem ao passado, servindo de cenário a mais um telefilme do projeto "Contado por Mulheres", da RTP com a Ukbar. Realizado por Cristina Carvalhal, inspirado no livro homónimo de Maria Judite de Carvalho, "Os armários vazios" foi rodado na cidade vareira.

Com um currículo extenso na representação, como atriz, diretora de atores e encenadora, Cristina Carvalhal estreia-se agora num novo papel. Quando recebeu o convite, hesitou, mas acabou por aceitar "por estar muito apaixonada pela obra de Maria Judite Carvalho". Além disso, "a proposta é que outras pessoas com valências distintas, que não são propriamente realizadoras, possam trazer alguma coisa de outros campos, com outras ferramentas", acrescentou, em conversa com o JN, sublinhando que "este é um trabalho de equipa" e, por isso, se sentiu apoiada.

Cristina Carvalhal é a realizadora do telefilme Foto: Alfredo Faya/Ukbar Filmes

Agora atrás das câmaras, Cristina Carvalhal orientou atores como Sandra Faleiro e Marco Delgado (que voltaram a contracenar depois de "Prisão domiciliária" na Opto) e Lúcia Moniz, que retornou ao continente para mais um trabalho, depois de ter decidido viver nos Açores. Colegas com quem antes trabalhou de uma outra forma, reunindo "uma grande cumplicidade, o que torna mais fácil comunicar".

A história foca-se nos anos 1970 e aproveita as fachadas de muitos edifícios ovarenses que resistiram ao tempo. A produção teve o apoio da autarquia, ao nível de licenças e logística, numa "promoção do território e dinamização da economia local", disse o presidente da Câmara Municipal de Ovar, Salvador Malheiro.