Troca de casais em “Casados à Primeira Vista”

Reviravolta no programa líder de audiências da SIC: Lurdes separou-se de António e Paulo de Ana Raquel… e os dois primeiros formam agora um casal. Uma decisão inesperada. Farto das queixas de Ana Raquel – que, primeiro, o acusou de ser um homem mais velho e, depois, mostrou-se frustrada na viagem de lua-de-mel à Turquia -, Paulo separou-se, finalmente, da morena, mas rapidamente arranjou um “match” com outra companheira. Segundo a edição desta quinta-feira da revista TV Mais, trata-se, nem mais nem menos… do que Lurdes, a concorrente que já havia rompido com António. Esta decisão de troca de casais […]