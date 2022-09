Tudo sobre o casamento de Bruno Carvalho e Liliana Almeida

A cantora e o DJ casaram-se numa quinta no Algarve e o noivo não segurou a emoção. Bruno de Carvalho recordou queixas de violência doméstica sobre Liliana Almeida, agora sua mulher, numa cerimónia marcada por problemas de som da TVI.

Uma hora e meia depois de ter começado a transmissão em direto da TVI, que durou toda a tarde de ontem, foi ao som de "Easy on me", de Adele, que Liliana Almeida subiu ao altar para se casar com Bruno de Carvalho. Na Quinta do Paço, em Algoz, no Algarve, a cantora fez-se acompanhar pelo pai, Joaquim, e elegeu um vestido branco, como manda a tradição, rendilhado na parte de cima; na parte de baixo, a peça contava com tule e era um vestido fluido, bem ao jeito "boho chic", estilo eleito pelos noivos - que se conheceram há oito meses, no "Big Brother famosos" -, para a cerimónia. Com maquilhagem suave, a ex-cantora da banda Non Stop optou por usar o cabelo solto e ondulado e também ele fluido.

O antigo presidente do Sporting e agora DJ chegou numa carrinha preta, de fato bege claro, ao lado da futura sogra, Ermelinda. Ao fundo, podia ouvir-se a música "Homem do leme", dos Xutos & Pontapés, uma oportunidade para o apresentador Manuel Luís Goucha aludir "às tormentas" que o ex-presidente do Sporting já enfrentou.

Antes dos votos, Bruno de Carvalho não segurou uma lágrima e foi então que lembrou os dias de "tempestade": "Começou na galhofa do "é tão giro" para a hipócrita crítica do "Bruno disse que a Lili era dele, que autoritário, que agressivo e onde fica a individualidade da nossa Liliana?"", começou por referir. Recorde-se que a Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu um inquérito ao então concorrente do reality show da TVI depois de uma denúncia por violência doméstica sobre Liliana Almeida, por parte da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.

"E aqui chegamos minha amiga, minha companheira, meu amor, minha mulher. E agora digo com orgulho redobrado que és minha e eu sou teu. Mas, para aqui chegarmos, tiveste de atravessar o cabo das Tormentas, onde o Adamastor das críticas, mentiras, inveja e maldade queriam negar-te o tu chegares ao cabo da Boa Esperança. Mas tu disseste que não a esse Adamastor. Eu quero viver esse amor, disseste tu ao Mundo. Tenho orgulho em ti. Tenho orgulho no que és, no teu percurso de vida, no teu caráter, nos teus princípios, cada dia ao teu lado é um desafio para mim", elogiou o emocionado DJ.

"Bruno, és uma pessoa rara"

Já a cantora garantiu que nunca "endeusou", nem se deixou manipular pelo agora marido. "Vou falar da celebração de um amor louco e bonito. Falar de amor parece sempre pouco. Falar de alguém com quem vamos casar é sempre falar de uma pessoa rara e tu és uma pessoa rara", começou por ler. "Quando me perguntam o que vejo no Bruno, eu pouco ou nada explico porque pessoas raras são difíceis de explicar. Eu não estou a endeusar-te, eu não vejo Messias, apesar de saber que estiveste perto de o conhecer. Alguém que tem a capacidade de ser o que é, ser verdade, ser inesgotável de generosidade e amor e que eu quis e vou casar", disse Lili.

E continuou: "Eu vou proteger-te. Um dia disseste que estar com alguém como tu não é fácil. Na altura não liguei. Hoje percebo o que me quiseste dizer. Percebi que teria de crescer rápido - porque estar contigo é viver rodeada de perguntas e aqui, neste momento, acredito que já respondi a todas", rematou.

O bolo tinha cinco andares

A emissão do casamento entre Liliana e Bruno decorreu como previsto desde as 16 horas. Mas, mal a noiva chegou ao espaço, uma hora e meia depois, começaram os problemas de som, que, aliados ao forte vento que se sentia na Quinta do Paço, chegaram a tornar impercetíveis as palavras dos noivos durante a cerimónia.

Depois do casamento seguiram-se as atuações dos dois ex-companheiros do "Big Brother": Jorge Guerreiro e Jay Oliver, além das Non Stop, antiga banda de Liliana Almeida.

O casal cortou, em seguida, o bolo de cinco andares, feito de chiffon de limão com morangos e chocolate - pedido expresso da noiva, uma vez que Bruno de Carvalho gosta muito de chocolate. O DJ surpreendeu a mulher com flores e a cantora interpretou uma música para o marido.

Tal como aconteceu diversas vezes durante o "Big Brother famosos", uma aeronave sobrevoou os céus com uma declaração de Bruno para Liliana: "Amo-te até ao infinito".