TVI dá dinheiro pelas audiências com Pedro Fernandes à cabeça

O apresentador Pedro Fernandes conta com as atrizes Ana Guiomar e Rita Salema num concurso que vai competir com Fernando Mendes e Cristina Ferreira.

É já na quarta-feira que a TVI estreia o novo concurso que vai disputar audiências com "O Preço Certo", de Fernando Mendes, na RTP1, e com o "Prémio de sonho", de Cristina Ferreira, na SIC. "Ver p'ra crer" é apresentado por Pedro Fernandes, que abandonou, há meses, a estação pública e, entre os concorrentes, tem duas famosas residentes: Ana Guiomar e Rita Salema.

São 60 programas previstos e poderão ser distribuídos até três mil euros diariamente. Duas equipas respondem a 12 perguntas de 12 categorias diferentes. Cada equipa é composta por uma celebridade e um concorrente que muda diariamente. Por cada resposta certa ganham 250 euros. O público também terá um papel decisório e poderá também receber dinheiro.

"O objetivo é sempre ter o maior número possível de telespetadores a ver. É sinal de que as pessoas gostam do nosso trabalho. É claro que o nosso pensamento passa sempre por reconquistar este horário, que é muito difícil e que nos últimos anos teve 18 programas (isto é quase como os treinadores do Sporting, acabam por sair todos e não conseguir o sucesso)", diz Pedro Fernandes ao JN.

Apostar na diferença

"O preço certo" tem ganho à concorrência no horário das 19 às 20 horas e só Cristina Ferreira, no ano passado, com "Apanha se puderes", conseguiu bater Fernando Mendes. A possível vitória da TVI, acrescenta Pedro Fernandes, pode estar na diferença: "É um formato que se distingue dos outros no que diz respeito às perguntas e à forma como a resposta é dada. Isso pode ser fator diferenciador em relação aos conteúdos dos canais concorrentes a esta hora". O comunicador está pronto para o desafio: "Gosto de ter responsabilidades. Tenho-as aqui [TVI], na RFM, em casa... vou fazer o meu melhor e, depois, o público decide. Gosto imenso de apresentar concursos e este é, talvez, o mais divertido, porque o público vibra muito mais porque pode ganhar dinheiro!"

Depois de ter participado em "A tua cara não me é estranha", Pedro Fernandes sente que é uma aposta da TVI. "Se assim não fosse, não me tinham dado um programa neste horário", frisa, ele que sai de casa às 6.30 da manhã para a rádio e grava "Ver pr"a crer" às quartas, quintas e sextas.

Novos projetos? É uma possibilidade. Tudo menos um "Big Brother" (fala-se no regresso, a partir de janeiro) ou uma "Casa dos segredos": "Não é formato que me excite".