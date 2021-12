TVI: Natal em casa e fim de ano no "Big Brother"

Rui Pedro Pereira Hoje às 19:41 Facebook

Cristina Ferreira vai festejar a consoada em casa com toda a família. Réveillon será passado na coordenação do "reality show".

Cristina Ferreira de 44 anos, é "uma mulher de hábitos", reconhece, em conversa com o JN. Por isso, no Natal, as tradições que mantém e privilegia estão em consonância com os rituais da maioria das famílias portuguesas. "As minhas tradições são iguais às das outras famílias, há sempre muita gente à volta da mesa", conta a apresentadora. "Durante muitos anos, a festa foi em casa da minha mãe. Agora é na minha, que é mesmo ao lado", acrescenta, com um sorriso, a também diretora de Ficção e Entretenimento da TVI.

O prato de eleição para o dia 24 é o bacalhau. "Sou de rotinas e não acho que deva modificar muito o Natal. Há quem goste de inventar no bacalhau ou enfeitá-lo, mas acho mesmo que ele deve ser comido como sempre foi ao longo do ano. Enquanto estiver assim, está muito bom", considera.

Nos últimos dias, Cristina Ferreira viveu o espírito da quadra na Wonderland Lisboa, um espaço decorado para a época, que costuma levar milhares de visitantes ao Parque Eduardo VII. Em tempo de regras apertadas, devido à pandemia, a comunicadora convida os leitores a visitarem o local. "É um espaço privilegiado, ao ar livre. Permite que as famílias possam vir com segurança, até porque há controlo de entradas com certificados de vacinação. Podem usufruir um pouco do espírito de Natal, que é aquilo de que todos nós precisamos. Há luzes e uma roda gigante que tem vista privilegiada sobre Lisboa. Era um espaço necessário na capital, para que as pessoas sintam que há uma vida normal que tentamos perseguir todos os dias".

Ao lado de Carlos Moedas

A apresentadora deixa ainda uma nota sobre estas feiras de Natal: "Portugal foi um dos últimos países a ter um mercado de Natal. É mais comum no Norte da Europa. Cá não havia um evento destes e nós temos conseguido realizá-lo. Em 2020, foi impossível. Mas este ano voltámos a tê-lo. O nosso desejo é que de ano para ano melhore", acrescenta a apresentadora, que tem um particular carinho pela árvore de Natal gigante. "Acendi a árvore com o Nuno Santana e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas. Para os miúdos, é sempre fascinante!"

O fim de ano vai ser passado longe da família, na Venda do Pinheiro, onde vai ser transmitida a final do "Big Brother". "É verdade, saberemos o vencedor! Eu e a Lurdes Guerreiro, principalmente, estaremos as duas unidas a passar ali o ano. É tradição, porque ou há "Big Brother" ou há um grande evento a nível da TVI. Faço questão de passar a passagem de ano em Portugal, não gosto de estar fora. À exceção deste ano, é estar em casa e perto dos meus. E, em 2022, que venha o "Big Brother Famosos"".

Cristina Ferreira aborda, finalmente, as outras novidades da estação para esta quadra festiva. "Haverá um telefilme de Natal, que é uma novidade - "A consoada", com Kelly Bailey e Joaquim Raposo -, e a própria novela "Festa é festa" adaptou-se ao calendário natalício", remata a apresentadora.