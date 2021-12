TVI serve "A consoada" com Kelly Bailey

Sara Oliveira Hoje às 18:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Atriz protagoniza telefilme com estreia no Natal. Programação especial arranja amanhã.

Há algumas semanas com a última personagem, Maria Rita, da novela "Bem me quer", fora de cena, Kelly Bailey prepara-se para entrar em casa dos portuguesas no dia de Natal. A atriz é a protagonista do telefilme "A consoada", que a TVI estreia na noite de 25, com ingredientes aludem à quadra.

Tudo se passa num aeroporto onde as personagens ficam presas, não podendo passar a consoada com as respetivas famílias. Além de Kelly, destaque para as participações de outros atores conhecidos, como Fernando Pires, Mikaela Lupu, Teresa Tavares e Rui Mendes. As gravações decorreram o mês passado no Aeroporto de Beja.

O projeto coproduzido pela Plural e pela Mercúrio está entre as grandes apostas da programação especial que a TVI preparou para a quadra natalícia e que arranca amanhã com um "Somos Portugal" no Wonderland Lisboa. A 24 de dezembro, "Dois às 10" e "Goucha" terão emissões temáticas e, no mesmo dia, a novela "Festa é festa" terá como atração um presépio vivo na "Aldeia da Bela Vida", horas antes de Manuel Luís Goucha surpreender os concorrentes do "Big brother" com a entrega dos presentes dos familiares.

No sapatinho, a estação de Queluz de Baixo tem ainda a transmissão do concerto que Tony Carreira realizou há duas semanas no Altice Arena.