Última hora: Atriz Maria Rueff sofreu um enfarte

A atriz Maria Rueff sofreu um enfarte do miocárdio, mas está fora de perigo e foi internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. A notícia está a ser dada pelos sites “Holofote” e “A Televisão”, que citam a revista “TV Mais”: a atriz Maria Rueff sofreu um enfarte do miocárdio e, de acordo com uma fonte contactada pela “TV Mais” a também comediante, de 47 anos, “está fora de perigo mas sob os cuidados do Hospital”. EM ACTUALIZAÇÃO