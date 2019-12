Última hora: Nasceu a filha de Cláudia Vieira

NTV Hoje às 10:47, atualizado às 10:51 Facebook

Caetana, a filha da atriz Cláudia Vieira e do empresário João Alves, nasceu esta segunda-feira de manhã, no Hospital da CUF, em Lisboa. É a notícia do dia nas redes sociais. Cláudia Vieira deu à luz na manhã desta segunda-feira a sua segunda filha, Caetana, fruto da relação com João Alves. Este domingo a atriz da SIC já tinha indicado que o parto poderia ser prematuro. Cláudia já é mãe de Maria, fruto da relação com o ator e apresentador da TVI Pedro Teixeira. LEIA TAMBÉM: Cláudia Vieira pode ter parto prematuro