Um café em Santarém ao mesmo preço de Paris: Leonor Poeiras revoltada

NTV Hoje às 20:30, atualizado às 20:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A apresentadora esteve na tarde deste domingo a conduzir o “Somos Portugal” (TVI) e, depois de uma passagem numa bomba de serviço, não conteve a revolta. Após uma paragem para descansar no Alentejo, Leonor Poeiras voltou à estrada para ser uma das condutoras do “Somos Portugal”, o programa dos domingos à tarde da TVI. A apresentadora passou por uma estação de serviço de Santarém para se alimentar, mas a fatura foi proibitiva, como partilhou no perfil de Instagram. “As estações de serviço em Portugal são uma vergonha de preços”, começou por publicar nas redes sociais. “Fujam da estação Colibri, em […]